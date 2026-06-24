Kalvin Phillips vor Rückkehr zu Sheffield United

Die Zeichen verdichten sich, dass Kalvin Phillips in diesem Sommer erneut zu Sheffield United wechseln könnte. Laut Journalist Pete O’Rourke befinden sich die Blades bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Manchester City über eine weitere Leihe des englischen Mittelfeldspielers.

Phillips war bereits in der vergangenen Saison zeitweise an Sheffield United ausgeliehen. Aufgrund von Verletzungen und Formproblemen kam er allerdings nur auf drei Pflichtspieleinsätze. Trotzdem soll der Klub weiterhin von seinen Qualitäten überzeugt sein und intensiv an einer Rückkehr arbeiten. O’Rourke berichtet zudem, dass Sheffield United optimistisch sei und der Spieler selbst einer Rückkehr positiv gegenüberstehe.

Der grösste Stolperstein bleibt das Gehalt des ehemaligen englischen Nationalspielers. Phillips gehört bei Manchester City weiterhin zu den besser verdienenden Spielern, weshalb eine Einigung nur möglich erscheint, wenn entweder City einen erheblichen Teil des Gehalts übernimmt oder der Spieler erneut finanzielle Abstriche akzeptiert. Selbst dann würde er vermutlich zu den Topverdienern bei Sheffield United gehören.

Neben einer erneuten Leihe wurde zuletzt auch über einen festen Transfer spekuliert. «ESPN» berichtete bereits vor einigen Wochen, dass Sheffield United verschiedene Modelle prüft, darunter auch einen dauerhaften Wechsel. Aktuell deutet jedoch vieles darauf hin, dass eine weitere Leihe die realistischste Lösung bleibt. Sollte Manchester City grünes Licht geben und die finanziellen Rahmenbedingungen passen, könnte Phillips schon bald erneut das Trikot seines Jugendvereins tragen.