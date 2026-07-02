SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Elliot Anderson

ManCity bestätigt den 135 Millionen-Rekordtransfer

Autor: | Publiziert: 2 Juli, 2026 15:20
ManCity bestätigt den 135 Millionen-Rekordtransfer

Manchester City bestätigt den Transfer des englischen Mittelfeldspielers Elliot Anderson.

Der 23-jährige Nationalspieler, der an der WM im Mittelfeldzentrum der Three Lions gesetzt ist, wechselt für 135 Millionen Euro von Nottingham Forest zu den Skyblues. Damit avanciert er zum Rekordeinkauf für den Verein. Er ist nach Alexander Isak (150 Millionen) der zweitteuerste Transfer der Premier League-Geschichte.

Den obligatorischen Medizincheck für den Wechsel hat Anderson in den USA bestritten. Nach der WM werden nach Klubangaben die letzten Formalitäten erledigt.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Irre Statistik

In der Super League wird mehr gesprintet als in der Premier League
Grosses Interesse

Trabzonspor setzt Oulai-Preis auf 40 Millionen Euro fest
Vorzeitiger Abschied

Omar Marmoush steht vor einem Abgang zu Tottenham
Mehr entdecken
Elliot Anderson

ManCity bestätigt den 135 Millionen-Rekordtransfer

2.07.2026 - 15:20
Glänzt für Marokko

Bayern und weitere Topklubs haben WM-Senkrechtstarter Ayyoub Bouaddi auf dem Schirm

30.06.2026 - 13:02
Verkündung

ManCity stellt Enzo Maresca als Guardiola-Nachfolger vor – Chelsea tritt nach

29.06.2026 - 15:34
Viele Vereine interessiert

Grosses Interesse: Manchester City heiss auf WM-Shootingstar

27.06.2026 - 12:55
Neuzugang perfekt

ManCity setzt sich gegen ManUtd durch und sichert sich für 135 Millionen Elliot Anderson

26.06.2026 - 09:30
Keine Zukunft bei City

Kalvin Phillips vor Rückkehr zu Sheffield United

24.06.2026 - 21:12
Manchester City steigt ein

Olise-Zukunft hängt von neuem Bayern-Vertrag ab

24.06.2026 - 14:39
Chelsea legt Preisschild fest

Manchester City beobachtet Malo Gusto

24.06.2026 - 09:54
20-Millionen-Euro-Einigung mit Chelsea?

Enzo Maresca vor Rückkehr zu Manchester City

22.06.2026 - 18:59
City der klare Favorit

Real Madrid will Manchester City bei Anderson-Transfer ausstechen

21.06.2026 - 19:13