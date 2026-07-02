ManCity bestätigt den 135 Millionen-Rekordtransfer

Manchester City bestätigt den Transfer des englischen Mittelfeldspielers Elliot Anderson.

Der 23-jährige Nationalspieler, der an der WM im Mittelfeldzentrum der Three Lions gesetzt ist, wechselt für 135 Millionen Euro von Nottingham Forest zu den Skyblues. Damit avanciert er zum Rekordeinkauf für den Verein. Er ist nach Alexander Isak (150 Millionen) der zweitteuerste Transfer der Premier League-Geschichte.

Den obligatorischen Medizincheck für den Wechsel hat Anderson in den USA bestritten. Nach der WM werden nach Klubangaben die letzten Formalitäten erledigt.