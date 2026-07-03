Eine Real-Vereinslegende soll bei der Vinicius-Verlängerung helfen

Real Madrid will den Vertrag mit seinem Superstar Vinicius Junior unbedingt verlängern. Dazu soll nun auch eine Vereinslegende eingespannt werden.

Wie spanische Medien berichten, haben sich die Real-Verantwortlichen um Klubpräsident Florentino Perez an Ronaldo gewandt, der zwischen 2002 und 2007 für die Königlichen auflief. Dabei wurde dem früheren Weltfussballer eine Aufgabe übertragen: Er soll Vinicius davon überzeugen, bei Real ein neues Arbeitspapier zu unterzeichnen.

Zwar streben beide Seiten eine Vertragsverlängerung an, bislang liegen die Vorstellungen bezüglich der finanziellen Rahmenbedingungen allerdings weit auseinander. Vinicius fordert angeblich ein Netto-Grundgehalt in Höhe von rund 30 Millionen Euro. Angeblich bietet Real vorerst nur 20 Millionen. Es besteht somit noch eine grosse Differenz. Zudem soll der Brasilianer einen Unterschrifts-Bonus fordern.

Ronaldo soll in den Gesprächen positiven Einfluss auf seinen Landsmann ausüben.