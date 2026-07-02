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Neuzugang

Der FC Basel schnappt sich belgisch-nigerianischen Stürmer Kazeem Olaigbe

Autor: | Publiziert: 2 Juli, 2026 11:04
Der FC Basel schnappt sich belgisch-nigerianischen Stürmer Kazeem Olaigbe

Der FC Basel präsentiert mit Kazeem Olaigbe einen neuen Stürmer.

Der 23-Jährige wechselt auf Leihbasis mit Kaufoption aus der Türkei zum FCB. Olaigbe lief in der vergangenen Rückrunde auf Leihbasis bei Konyaspor auf. In 31 Ligaspielen gelangen ihm keine Treffer. Der neue technische Direktor des FC Basel, Andreas Herrmann, ist dennoch überzeugt vom Neuzugang: «Kazeem wird unser Offensiv-Spiel durch sein Tempo, seine Stärken im Eins-gegen-Eins und seiner Polyvalenz bereichern. Wir sehen in ihm einen Spieler mit enormer Qualität und viel Potenzial. Seine Karriere hat zuletzt nicht die erhoffte Entwicklung genommen, doch wir sind überzeugt, dass er bei uns die besten Voraussetzungen findet, um wieder voll durchzustarten.»

Ausgebildet wurde der frühere belgische U21-Nationalspieler einst beim RSC Anderlecht. Später spielte er auch auf der Insel. Nun freut sich der Stürmer auf seinen neuen Klub: «Der FCB ist ein grosser Club mit einer langen Tradition und bekannt dafür, junge Spieler weiterzuentwickeln. Mit meiner Technik und Kreativität will ich der Mannschaft mit Vorlagen und Toren helfen. Ich freue mich darauf, im Joggeli aufzulaufen und hoffe, den Fans mit meinen Leistungen Freude zu bereiten.»

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