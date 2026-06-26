SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Als Chef der Scoutingabteilung

Ex-FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann kommt bei Sturm Graz unter

Autor: | Publiziert: 26 Juni, 2026 16:43
Ex-FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann kommt bei Sturm Graz unter

Der frühere Basler Kaderplaner Philipp Kaufmann tritt in Österreich eine neue Stelle an.

Bei Vizemeister Sturm Graz wird der 32-Jährige neuer Chef der Scoutingabteilung. Nach seiner Zeit beim FC Basel (2017 bis 2023) arbeitete Kaufmann zwischen März und Dezember 2024 in Deutschland beim VfL Osnabrück.

Nun zieht es ihn nach Österreich. Graz-Geschäftsführer Sport Michael Parensen zeigt sich überzeugt von der Neubesetzung: «Mit der Schaffung der Position des Head of Scouting and Recruitment setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der strukturellen Weiterentwicklung unseres Klubs. Mit Philipp Kaufmann gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der nicht nur über exzellente fachliche Kompetenzen verfügt, sondern auch unsere Spielprinzipien und Werte teilt. Besonders seine Erfolge in der strategischen Kaderplanung und der Generierung von Transferwerten machen ihn zu einer idealen Besetzung. Wir sind überzeugt, dass er entscheidende Impulse setzen und unsere sportliche Entwicklung nachhaltig stärken wird.»

Kaufmann sagt zu seiner neuen Aufgabe: «Ich freue mich extrem, nun Teil von Sturm Graz zu sein. Der Verein steht für eine klare sportliche Identität, nachhaltige Entwicklung und grosse Ambitionen. Gemeinsam mit dem gesamten Team möchte ich die Zukunft des Klubs mitgestalten und durch gezielte Kaderplanung und erfolgreiches Scouting einen Beitrag zum weiteren Erfolg leisten.»

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Mehr entdecken
Als Chef der Scoutingabteilung

Ex-FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann kommt bei Sturm Graz unter

26.06.2026 - 16:43
Für alle Saisonkartenbesitzer

Der FC Basel veranstaltet eine FCB Date Night

26.06.2026 - 14:12
Bei Lausanne-Sport

Ex-FCB- und YB-Star Gilles Yapi hat neuen Job in der Super League

26.06.2026 - 10:37
Kaufoption besteht

Der FC Basel hat bei Koba Koindredi noch bis am 30. Juni Zeit

25.06.2026 - 16:35
Leihe nach Lausanne folgt

FCB verlängert mit Cobel Sow García

22.06.2026 - 11:59
FCB-Star vor MLS-Wechsel

Traoré zieht es wohl zum Stadtrivalen in New York

21.06.2026 - 12:22
In die 2. Bundesliga

FC Basel-Stürmer Broschinski könnte nach Deutschland zurückkehren

19.06.2026 - 18:42
Gegen YF Juventus

Der FC Basel streicht ein Testspiel

19.06.2026 - 14:37
Für Gespräche freigestellt

FCB-Stürmer Bénie Traoré zieht es wohl in die MLS

19.06.2026 - 09:32
Neuzugänge

Der FC Wil schnappt sich einen Basel- und einen Servette-Profi

18.06.2026 - 13:32