Ex-FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann kommt bei Sturm Graz unter

Der frühere Basler Kaderplaner Philipp Kaufmann tritt in Österreich eine neue Stelle an.

Bei Vizemeister Sturm Graz wird der 32-Jährige neuer Chef der Scoutingabteilung. Nach seiner Zeit beim FC Basel (2017 bis 2023) arbeitete Kaufmann zwischen März und Dezember 2024 in Deutschland beim VfL Osnabrück.

Nun zieht es ihn nach Österreich. Graz-Geschäftsführer Sport Michael Parensen zeigt sich überzeugt von der Neubesetzung: «Mit der Schaffung der Position des Head of Scouting and Recruitment setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt in der strukturellen Weiterentwicklung unseres Klubs. Mit Philipp Kaufmann gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der nicht nur über exzellente fachliche Kompetenzen verfügt, sondern auch unsere Spielprinzipien und Werte teilt. Besonders seine Erfolge in der strategischen Kaderplanung und der Generierung von Transferwerten machen ihn zu einer idealen Besetzung. Wir sind überzeugt, dass er entscheidende Impulse setzen und unsere sportliche Entwicklung nachhaltig stärken wird.»

Kaufmann sagt zu seiner neuen Aufgabe: «Ich freue mich extrem, nun Teil von Sturm Graz zu sein. Der Verein steht für eine klare sportliche Identität, nachhaltige Entwicklung und grosse Ambitionen. Gemeinsam mit dem gesamten Team möchte ich die Zukunft des Klubs mitgestalten und durch gezielte Kaderplanung und erfolgreiches Scouting einen Beitrag zum weiteren Erfolg leisten.»