Abgang perfekt
FC Basel bestätigt Verkauf von Bénie Traoré in die MLS
Der Abgang von Flügelstürmer Bénie Traoré beim FC Basel ist perfekt.
Der 23-Jährige schliesst sich für knapp 9 Millionen Euro dem New York City FC in der MLS an. Traoré wechselt sich als Designated Player zum Klub aus der US-Metropole und unterschreibt da bis 2030. Darüber hinaus besteht eine Option für ein zusätzliches Jahr.
Der Angreifer zählte beim FCB seit seiner Ankunft im Sommer 2024 zu den Leistungsträgern. Nach zwei Jahren zieht der Ivorer nun aber weiter. Für den FCB bestritt Traoré insgesamt 80 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm 25 Treffer und 15 Assists.
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Der FC Basel 1893 verabschiedet sich von Offensivspieler Bénie Traoré, der nach zwei Saisons in Rotblau und einem Doublesieg im Gepäck in die Major League Soccer zum New York… pic.twitter.com/8iMHNWxKf0
— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) June 29, 2026
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