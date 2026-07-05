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Crystal Palace fordert Rekordsumme

Manchester United beobachtet Adam Wharton weiter

Autor: | Publiziert: 5 Juli, 2026 13:37
Manchester United beobachtet Adam Wharton weiter

Manchester United hält Adam Wharton weiterhin auf dem Zettel. Obwohl das Interesse zuletzt etwas abgekühlt sein soll, gilt der Mittelfeldspieler von Crystal Palace nach wie vor als möglicher Kandidat für eine Verstärkung im Zentrum.

Nach Informationen aus England könnte sich United im Laufe des Transferfensters erneut mit dem 21-Jährigen beschäftigen. Ein Transfer dürfte allerdings äusserst teuer werden. Crystal Palace möchte seinen Leistungsträger unbedingt halten und soll erst bei einer Ablöse von rund 100 Millionen Pfund gesprächsbereit sein. Medienberichten zufolge orientiert sich der Klub dabei an den jüngsten Spitzenablösen auf dem Transfermarkt und sieht Wharton in einer ähnlichen Kategorie.

Diese hohe Preisvorstellung soll das Interesse mehrerer Vereine zuletzt deutlich abgekühlt haben. Dennoch geniesst der englische Nationalspieler weiterhin einen hervorragenden Ruf. Seit seinem Wechsel von Blackburn Rovers zu Crystal Palace hat sich Wharton zu einem der begehrtesten jungen Mittelfeldspieler der Premier League entwickelt. Manchester United sucht weiterhin nach einer Verstärkung für diese Position und sieht in Wharton grundsätzlich das passende Profil.

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