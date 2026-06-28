Gerüchte um Rashford-Transfer nehmen zu

Die Zukunft von Marcus Rashford bleibt eines der spannendsten Themen auf dem Transfermarkt. Mehrere englische Medien bringen den Offensivspieler von Manchester United inzwischen mit einem Wechsel zu Tottenham Hotspur in Verbindung.

Laut «TeamTalk» soll sich der 28-Jährige sogar bereits für einen Wechsel nach Nordlondon entschieden haben. Auch die «i Paper» berichtet, dass Tottenham eine Verpflichtung ernsthaft prüft. Demnach wären die Spurs bereit, Rashfords aktuelles Wochengehalt von rund 325.000 Pfund zu übernehmen. Allerdings heisst es gleichzeitig, dass der englische Nationalspieler einem Wechsel zum Team von Roberto De Zerbi derzeit eher skeptisch gegenübersteht. Zuvor galt ein Wechsel ins Ausland als bevorzugte Option, nachdem sich ein Transfer zum FC Barcelona nicht realisieren liess.

Transferexperte Fabrizio Romano zeichnet jedoch ein deutlich vorsichtigeres Bild. Nach seinen Informationen gibt es aktuell weder fortgeschrittene Gespräche noch konkrete Verhandlungen zwischen Tottenham und Rashford. Zwar halten sich die Gerüchte hartnäckig und Tottenham gilt weiterhin als möglicher Interessent, doch ein unmittelbar bevorstehender Transfer ist nach derzeitigem Stand nicht in Sicht.