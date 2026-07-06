Jordan Henderson benötigt nach Freak-Unfall beim Jubeln eine OP

Der englische Mittelfeldspieler Jordan Henderson wird an dieser WM keine Einsätze mehr bestreiten können. Der 36-Jährige hat sich beim Sturz über eine Werbebande beim Jubeln nach dem 3:2-Sieg im WM-Achtelfinal gegen Mexiko verletzt und muss sogar operiert werden.

Henderson zog sich eine gravierende Verletzung des Handgelenks zu und musste in Mexiko-Stadt ins Spital eingeliefert werden. Nun ist klar, dass Henderson eine Operation benötigt. Weitere Einsätze an der WM sind ausgeschlossen.

Der Brentford-Profi stürzte beim Überqueren einer Werbebande derart unglücklich, dass er voll auf sein Handgelenk fiel.