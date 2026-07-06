SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
WM gelaufen

Jordan Henderson benötigt nach Freak-Unfall beim Jubeln eine OP

Autor: | Publiziert: 6 Juli, 2026 15:34
Jordan Henderson benötigt nach Freak-Unfall beim Jubeln eine OP

Der englische Mittelfeldspieler Jordan Henderson wird an dieser WM keine Einsätze mehr bestreiten können. Der 36-Jährige hat sich beim Sturz über eine Werbebande beim Jubeln nach dem 3:2-Sieg im WM-Achtelfinal gegen Mexiko verletzt und muss sogar operiert werden.

Henderson zog sich eine gravierende Verletzung des Handgelenks zu und musste in Mexiko-Stadt ins Spital eingeliefert werden. Nun ist klar, dass Henderson eine Operation benötigt. Weitere Einsätze an der WM sind ausgeschlossen.

Der Brentford-Profi stürzte beim Überqueren einer Werbebande derart unglücklich, dass er voll auf sein Handgelenk fiel.

Mehr Dazu
Viele Duelle

Übersicht: Diese Londoner Vereine spielen in der Premier League
In Gladbach unter Vertrag

Ein ausländischer Klub bietet 3,5 Mio. Euro für Sion-Stürmer Winsley Boteli
Stürmer ist begehrt

Winsley Boteli: Gladbach-Juwel glänzt in Sion – Das ist der Stand beim Interesse
Stürmer gesucht

Chelsea erhöht Druck im Werben um Igor Thiago
Gehört noch Gladbach

Auch ein belgischer Klub jagt die Schweizer Sturmhoffnung Winsley Boteli
Mehr entdecken
WM gelaufen

Jordan Henderson benötigt nach Freak-Unfall beim Jubeln eine OP

6.07.2026 - 15:34
Nach starken WM-Auftritten

Mainz 05 könnte mit Kaishu Sano einen Rekordverkauf tätigen

30.06.2026 - 14:53
Grosses Interesse

Drei Premier League-Klubs buhlen um Hoffenheim-Senkrechtstarter Touré

11.06.2026 - 16:07
Köln stimmt wohl zu

Said El Mala erteilt Premier League-Klub trotz 50 Mio. Euro-Angebot eine Absage

4.06.2026 - 19:22
Finanzieller Grossangriff

Panathinaikos hat Brentford-Profi Jensen im Blick

31.05.2026 - 16:00
Mega-Summe

Ein Premier League-Klub bietet 45 Millionen für Said El Mala

26.05.2026 - 14:43
Bayern prüft Zukunft

Premier-League-Klubs jagen Ibrahimović

24.05.2026 - 10:55
Abschied sicher

Brentford legt bei El Mala offenbar ernsthaft nach

24.05.2026 - 09:12
Brentford wohl vorne

Premier-League-Kampf um Mainzer Sano

21.05.2026 - 20:29
Tessmann-Verkauf

Premier-League-Klubs lauern auf Lyon-Akteur

20.05.2026 - 16:19