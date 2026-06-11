Drei Premier League-Klubs buhlen um Hoffenheim-Senkrechtstarter Touré

Der ivorische Flügelstürmer Bazoumana Touré weckt bereits vor der Weltmeisterschaft grosses Interesse in der Premier League.

Der 20-jährige Linksfuss stiess im Herbst 2025 aus Schweden zur TSG Hoffenheim und hat eine bärenstarke letzte Bundesliga-Saison hingelegt. Dabei glänzte Touré vor allem als Assistgeber. Ganze zwölf entscheidende Pässe hat er in der abgelaufenen Spielzeit in 30 Ligaspielen geliefert. Laut «Bild» buhlen aktuell mit Brentford, Newcastle United und Manchester United gleich drei Premier League-Klubs aktiv um den Nationalspieler.

Touré steht bei Hoffenheim noch bis 2029 unter Vertrag. Der Bundesligist befindet sich in einer komfortablen Ausgangslage. Da der Stürmer sportlich sehr wichtig ist und in der kommenden Spielzeit europäisch spielen könnte, setzt man die Schmerzgrenze hoch an. Sie soll inzwischen bei rund 45 bis 50 Mio. Euro liegen. Zum Vergleich: Vor anderthalb Jahren zahlten die Kraichgauer «nur» rund 10 Millionen Euro.

Sollte Touré an der WM für die Elfenbeinküste zum Zug kommen und positiv auffallen, könnte der Preis sogar noch weiter in die Höhe schiessen.