Chelsea erhöht Druck im Werben um Igor Thiago

Der Chelsea FC intensiviert offenbar seine Bemühungen um Igor Thiago von Brentford FC. Laut einem Bericht des spanischen Portals «Fichajes» sehen die Londoner in dem Angreifer eine attraktive Gelegenheit, ihre Offensivabteilung gezielt zu verstärken.

Demnach hat Chelsea seine Aktivitäten zuletzt deutlich hochgefahren und arbeitet aktuell an einem konkreten Angebot, das Brentford im kommenden Sommer zu Verhandlungen bewegen soll. Dabei sind die Blues offenbar nicht allein: Auch der FC Bayern München wird als potenzieller Konkurrent im Rennen um Thiago genannt, was die Ausgangslage für Chelsea nicht einfacher macht.

Gleichzeitig signalisiert das Umfeld des Spielers Zurückhaltung. Eine gut informierte Quelle erklärte gegenüber «TEAMtalk», dass Thiago und seine Berater zwar über das Interesse informiert seien, derzeit jedoch keinen Wechsel anstreben – weder kurzfristig noch mittelfristig. Der Stürmer habe erst kürzlich seinen Vertrag bei Brentford verlängert, fühle sich dort sehr wohl und sei überzeugt, seine sportlichen Ziele vorerst beim aktuellen Klub erreichen zu können.