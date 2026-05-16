Xabi Alonso wohl kurz vor Engagement bei Chelsea

Der FC Chelsea hat sich auf der Trainerposition offenbar für Xabi Alonso entschieden. Dieser könnte noch am Samstag offiziell vorgestellt werden.

Nach der Trennung von Liam Rosenior braucht der FC Chelsea zur kommenden Saison einen neuen Trainer. Die Blues schaffen es offenbar tatsächlich, eine spektakuläre Lösung einzutüten.

«talkSPORT» zufolge steht Chelsea kurz vor einer Einigung mit Xabi Alonso. Demnach werden die Blues die Ernennung des Spaniers zum neuen Cheftrainer voraussichtlich noch am Samstag nach dem Finale im FA Cup gegen Manchester City (16 Uhr) bekanntgeben.

Chelsea hatte sich zunächst auf vier mögliche Trainer festgelegt, die Entscheidung scheint inzwischen zugunsten von Alonso getroffen worden zu sein. Nach dessen Ende vorzeitigem Ende bei Real Madrid war schon gerüchtet worden, dass er als Trainer in der Premier League anheuern könnte.

Alonso wurde schon bei seinem ehemaligen Verein, dem FC Liverpool, gehandelt. Dazu soll sich Newcastle United für eine Anstellung interessieren. Den Zuschlag erhält aber offenbar der Ligakonkurrent Chelsea.