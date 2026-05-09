Real Madrid legt José Mourinho erstes Angebot vor

José Mourinho hat sich mittlerweile als Trainertopkandidat von Real Madrid herauskristallisiert. Die Blancos sollen nun das erste Vertragsangebot unterbreitet haben.

Real Madrid und José Mourinho scheinen in die ernste Verhandlungsphase einzubiegen. Nach Angaben des Journalisten Nicolò Schira haben die Blancos dem Übungsleiter einen unterschriftsreifen Vertrag, der bis 2028 datiert ist, angeboten.

Real sei im Zuge dessen bereit, die Ausstiegsklausel zu ziehen, die sich in seinem bei Benfica gültigen Arbeitspapier befindet, zu ziehen. Der Passus soll bei etwa drei Millionen Euro liegen.

Mourinho selbst soll für eine Real-Rückkehr mehrere Forderungen stellen, unterdessen hat ihm auch Benfica eine Verlängerung seines 2027 auslaufenden Vertrags angeboten.

Jetzt liegt der Ball beim 63-Jährigen, der noch keine finale Entscheidung über seine Zukunft getroffen hat. Diese dürfte aber nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.