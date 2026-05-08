José Mourinho stellt für Rückkehr zu Real Madrid zwei Forderungen

Angesichts des grossen Chaos bei Real Madrid scheint es offensichtlich, dass die Mannschaft eine ordnende Hand benötigt. José Mourinho könnte genau der richtige Mann für diese Aufgabe sein. Es findet bereits ein Austausch statt, doch der Portugiese hat ganz klare Vorstellungen.

Laut «Sky» kam es in dieser Woche zu einem Austausch zwischen den Real-Bossen und dem Management des Trainers von Benfica. Auch mit Mourinho selbst soll es kürzlich bereits Kontakt gegeben haben.

Der 63-Jährige kann sich eine Rückkehr nach Madrid, wo er bereits zwischen 2010 und 2013 an der Seitenlinie stand, tatsächlich vorstellen. Allerdings fordert er die volle Kontrolle und umfassendes Mitspracherecht bei Transfers. Bei der Aufstellung habe ihm überhaupt niemand reinzureden. Ob die Real-Führung diese Bedingungen erfüllen will, ist unklar.

Treibende Kraft hinter der möglichen Mourinho-Rückkehr sei Reals Generaldeirektor José Ángel Sánchez. Dank einer Klausel könnte «The Special One» Benfica trotz Vertrag bis 2027 bereits in diesem Sommer verlassen.