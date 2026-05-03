Real Madrid plant ohne Routinier Dani Carvajal

Bei Real Madrid deutet vieles auf ein Ende der Ära von Dani Carvajal hin. Laut «Goal.com» soll der Klub entschieden haben, den Verteidiger im Sommer ziehen zu lassen – auch aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme und interner Spannungen während einer titellosen Saison.

Auch «Marca» berichtet, dass eine Vertragsverlängerung derzeit nicht geplant ist. Der aktuelle Kontrakt läuft in Kürze aus, und die Zeichen stehen klar auf Trennung. Carvajal wird demnach voraussichtlich nicht mehr rechtzeitig fit, um in dieser Saison noch einmal auf dem Platz zu stehen.

Neben der sportlichen Situation spielen auch strukturelle Überlegungen eine Rolle: Alter und Verletzungsanfälligkeit sprechen gegen eine Zukunft beim Klub. Damit könnte einer der langjährigen Leistungsträger die Königlichen im Sommer verlassen.