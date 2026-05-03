SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Keine Vertragsverlängerung

Real Madrid plant ohne Routinier Dani Carvajal

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 3 Mai, 2026 18:56
Real Madrid plant ohne Routinier Dani Carvajal

Bei Real Madrid deutet vieles auf ein Ende der Ära von Dani Carvajal hin. Laut «Goal.com» soll der Klub entschieden haben, den Verteidiger im Sommer ziehen zu lassen – auch aufgrund anhaltender Verletzungsprobleme und interner Spannungen während einer titellosen Saison.

Auch «Marca» berichtet, dass eine Vertragsverlängerung derzeit nicht geplant ist. Der aktuelle Kontrakt läuft in Kürze aus, und die Zeichen stehen klar auf Trennung. Carvajal wird demnach voraussichtlich nicht mehr rechtzeitig fit, um in dieser Saison noch einmal auf dem Platz zu stehen.

Neben der sportlichen Situation spielen auch strukturelle Überlegungen eine Rolle: Alter und Verletzungsanfälligkeit sprechen gegen eine Zukunft beim Klub. Damit könnte einer der langjährigen Leistungsträger die Königlichen im Sommer verlassen.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr entdecken
Keine Vertragsverlängerung

Real Madrid plant ohne Routinier Dani Carvajal

3.05.2026 - 18:56
Real bleibt dran

Gvardiol weiter im Fokus von Real Madrid

3.05.2026 - 18:51
Endrick bleibt in Madrid

Arsenal und Chelsea gehen bei Brasilianer leer aus

3.05.2026 - 12:04
Nach Verletzung

Dani Carvajal läuft wohl nie mehr für Real Madrid auf

2.05.2026 - 12:47
Andere Rolle

Real Madrid teilt Endrick genau das mit, was dieser hören will

1.05.2026 - 18:11
Interner Zoff

Dani Ceballos soll nie mehr für Real Madrid spielen

1.05.2026 - 13:06
Kandidat

Real Madrid erhält positive Signale von Deschamps – mit einem grossen Aber…

30.04.2026 - 10:22
Wechsel möglich

Der BVB erhält von Real-Stürmer Gonzalo García positive Signale

29.04.2026 - 17:15
Neuer Vertrag

Real Madrid denkt mit Aurélien Tchouaméni sehr langfristig

28.04.2026 - 19:11
Klarer Favorit

Real-Hammer: Florentino Perez will José Mourinho unbedingt zurückholen

28.04.2026 - 14:24