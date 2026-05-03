Rückkehr in die Heimat als Option für Aké

Bei PSV Eindhoven laufen die Planungen für die Defensive – und dabei ist Nathan Aké ein heiss gehandelter Kandidat. Der Innenverteidiger von Manchester City könnte nach mehreren Jahren in der Premier League vor einer Rückkehr in die Niederlande stehen.

Die PSV-Verantwortlichen um Earnest Stewart und Marcel Brands suchen gezielt nach erfahrenen Spielern mit internationalem Profil – ein Anforderungsprofil, das Aké mit über 50 Länderspielen klar erfüllt. Auch intern wurde sein Name bereits als Wunschlösung diskutiert.

Ein Transfer wäre jedoch mit Aufwand verbunden. Aké steht in Manchester noch bis 2027 unter Vertrag, und die Engländer sollen Ablösen im Bereich von rund 25 bis 30 Millionen Euro erwarten. Neben PSV beobachten auch FC Barcelona, Inter Mailand und Juventus Turin die Situation. Entscheidend dürfte sein, ob sich für den 31-Jährigen tatsächlich die Möglichkeit ergibt, sportlich und persönlich einen neuen Schritt zu gehen.