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Talent aktuell verletzt

Borussia Dortmund verfolgt Prates-Situation genau

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 3 Mai, 2026 14:50
Borussia Dortmund verfolgt Prates-Situation genau

Seit seinem angekündigten Wechsel zu Borussia Dortmund spielt Kauã Prates bei Cruzeiro EC nur noch eine untergeordnete Rolle. In der Liga kam der junge Offensivspieler zuletzt nicht mehr zum Einsatz, was auch mit seiner aktuellen Verletzungssituation zusammenhängt.

Der brasilianische Klub bestätigte eine schwerwiegendere Oberschenkelverletzung, die Prates vorerst ausser Gefecht setzt. Medienberichten aus Brasilien zufolge muss der Nachwuchsspieler mit einer Pause von bis zu sechs Wochen rechnen, was seine Entwicklung kurzfristig ausbremst.

Beim BVB beobachtet man die Lage dennoch genau. Wie die «Ruhr Nachrichten» berichten, sind sowohl die sportliche Führung als auch die medizinische Abteilung über Diagnose und Reha-Plan informiert. Parallel arbeitet Dortmund offenbar daran, den Spieler bereits vor Erreichen der Volljährigkeit nach Deutschland zu holen – möglicherweise über eine Sonderregelung in Absprache mit Cruzeiro, die ihm ein früheres Training beim Bundesligisten ermöglichen könnte.

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