BVB-Stürmer Cole Campbell wechselt zu einem Bundesliga-Aufsteiger

Nachdem US-Stürmer Cole Campbell zuletzt von Borussia Dortmund an die TSG Hoffenheim ausgeliehen war, verlässt der 20-Jährige die Schwarz-Gelben nun definitiv.

Den Youngster zieht es zu Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg, wie «Sky» berichtet. Cole Campbell wird noch in dieser Woche den Medizincheck bestreiten und im Anschluss einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen. Die Klubs haben sich bezüglich Ablöse bereits geeinigt. Wie hoch diese ausfällt, ist noch unklar.

In jedem Fall wird sich der BVB für den Stürmer eine Rückkaufoption sichern. Campbell stiess im Sommer 2022 aus Island zunächst zur U17 der Dortmunder und wurde dort seither ausgebildet. Perspektiven auf regelmässige Einsätze bei den Profis hatte er jedoch nicht, weshalb nun ein definitiver Transfer erfolgt.