Das Rennen um Fisnik Asllani ist wohl entschieden

Stürmer Fisnik Asllani scheint seinen neuen Verein gefunden zu haben: Borussia Dortmund macht angeblich das Rennen um den 23-jährigen Kosovo-Stürmer.

Der Abgang des Angreifers bei der TSG Hoffenheim soll trotz weiterlaufendem Vertrag bis 2029 beschlossene Sache sein. Grund dafür ist eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro, die mehrere Vereine bereit sind zu ziehen. Den Zuschlag erhält laut dem kosovarischen Journalisten Arlind Sadiku der BVB: Asllani möchte künftig demnach für Dortmund auflaufen.

Bei den Schwarz-Gelben könnte der Torjäger Serhou Guirassy (30) und/oder Karim Adeyemi (24) ersetzen. Beide werden mit Wechseln in Verbindung gebracht.

In der vergangenen Spielzeit gelangen Asllani in der Bundesliga zehn Treffer und neun Assists.