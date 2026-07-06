SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Neuer Klub

Der Ex-Dortmunder Sébastien Haller wechselt nach Japan

Autor: | Publiziert: 6 Juli, 2026 13:57
Der Ex-Dortmunder Sébastien Haller wechselt nach Japan

Der ivorische Mittelstürmer Sébastien Haller verlässt den europäischen Fussball und wechselt nach Japan.

Der 32-jährige Angreifer unterzeichnet einen Einjahresvertrag bei J-League-Klub Sanfrecce Hiroshima. Haller war zuletzt während zwei Jahren in den Niederlanden beim FC Utrecht aktiv.

Der Wechsel erfolgt ablösefrei. Haller konnte in der vergangenen Saison in Utrecht nicht mehr so reüssieren, wie er sich dies wünschte. Davor war auch seine Zeit in Dortmund schwierig, die zunächst an von seiner schweren Tumorerkrankung geprägt war. Nun nimmt er seine erste Station ausserhalb Europas an.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von サンフレッチェ広島 (@sanfrecce.official)

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
"Habe mit dem BVB viel vor"

Gregor Kobel reagiert auf das Interesse des FC Bayern
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
Mehr entdecken
Neuer Klub

Der Ex-Dortmunder Sébastien Haller wechselt nach Japan

6.07.2026 - 13:57
Es geht nach Frankreich

Ex-FCB-Leihgabe Julien Duranville hat einen neuen Klub

2.07.2026 - 18:57
Jetzt liegt es am BVB

Ein türkischer Klub hat sich mit Serhou Guirassy geeinigt

1.07.2026 - 12:01
BVB ruft Rekord-Ablöse auf

Bayern zeigt Interesse an Felix Nmecha

28.06.2026 - 21:06
Grosses Interesse

Türkischer Klub führt ein weiteres Gespräch mit Serhou Guirassy

26.06.2026 - 11:38
St.Gallen fragt an

BVB-Verteidiger Almugera Kabar könnte in die Super League wechseln

26.06.2026 - 11:02
Der BVB gewinnt

Das Rennen um Fisnik Asllani ist wohl entschieden

26.06.2026 - 09:24
Verstärkung für die Führung

Der BVB verstärkt die sportliche Führung mit David Blacha von Elversberg

25.06.2026 - 14:59
Früh ausgewechselt

Julian Ryerson ging gegen Senegal nicht fit in die Partie

25.06.2026 - 14:28
Mourinho hat andere Pläne

Nico Schlotterbeck ist bei Real Madrid nicht mehr erste Wahl

25.06.2026 - 14:15