Der Ex-Dortmunder Sébastien Haller wechselt nach Japan

Der ivorische Mittelstürmer Sébastien Haller verlässt den europäischen Fussball und wechselt nach Japan.

Der 32-jährige Angreifer unterzeichnet einen Einjahresvertrag bei J-League-Klub Sanfrecce Hiroshima. Haller war zuletzt während zwei Jahren in den Niederlanden beim FC Utrecht aktiv.

Der Wechsel erfolgt ablösefrei. Haller konnte in der vergangenen Saison in Utrecht nicht mehr so reüssieren, wie er sich dies wünschte. Davor war auch seine Zeit in Dortmund schwierig, die zunächst an von seiner schweren Tumorerkrankung geprägt war. Nun nimmt er seine erste Station ausserhalb Europas an.