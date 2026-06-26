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St.Gallen fragt an

BVB-Verteidiger Almugera Kabar könnte in die Super League wechseln

Autor: | Publiziert: 26 Juni, 2026 11:02
BVB-Verteidiger Almugera Kabar könnte in die Super League wechseln

Der Dortmunder Abwehrspieler Almugera Kabar könnte seinen aktuellen Klub leihweise verlassen und in die Schweiz wechseln.

Wie die «Ruhr Nachrichten» berichten, fragt der FC St.Gallen wegen des 20-jährigen Linksverteidigers an. Die Espen verfügen über ihren Trainer Enrico Maassen eine direkte Verbindung zum BVB: Der 42-Jährige war nämlich einst für die U23 der Schwarz-Gelben verantwortlich. Kabar trainierte er damals zwar nicht direkt, dieser war aber bereits im Dortmunder Nachwuchs aktiv.

Den Sprung in die Profimannschaft hat der Youngster bislang nicht ganz geschafft. In der abgelaufenen Spielzeit kam Kabar nur zu einem Bundesliga-Einsatz.

Sein Vertrag in Dortmund läuft bis 2028. Grundsätzlich ist eine Leihe zum FCSG denkbar. Das Interesse von Premier Ligist Brentford, der sich im Winter gemeldet hat, hat hingegen nachgelassen.

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