ManCity scheitert mit 40 Mio. Euro Angebot für 16-jährigen Brasilianer

Manchester City möchte sich das erst 16-jährige Sturmtalent Eduardo Conceição (16) sichern und bietet dafür 40 Mio. Euro. Vorerst blitzen die Engländer jedoch ab.

Der Youngster spielt noch in seiner Heimat und fühlt sich bei Palmeiras offenbar sehr wohl. Laut «sport» denkt er aktuell nicht über einen Wechsel auf die Insel nach. Deshalb sei City mit seinem 40 Mio. Euro-Angebot in erster Instanz gescheitert. Eduardo Conceição spielt bei seinem Stammklub Palmeiras meist noch für die U20. Sein Vertrag läuft bis Anfang 2029.

Der Blick des Youngsters richtet sich nicht nach England, sondern nach Spanien: Er träumt davon, für den FC Barcelona aufzulaufen. Vorerst will er abwarten, was die Katalanen tun. Ein Wechsel zu einem anderen europäischen Klub kommt für ihn aktuell nicht infrage.

Die Hoffnungen sind berechtigt: Barcelonas Sportdirektor Deco habe bereits Gespräche mit dem Umfeld des jungen Flügelstürmers geführt. Beraten wird Conceição neu vom renommierten Manager Giuliano Bertolucci. Die weitere Entwicklung der Karriere des Rechtsfusses kann mit Spannung verfolgt werden.

Eine interessante Frage wird auch sein, für welchen Preis Palmeiras sein Eigengewächs letztlich ziehen lässt. Es ist die Frage, dass der Marktwert des Youngsters aufgrund des riesigen Potenzials bereits auf 100 Mio. Euro beziffert wird.