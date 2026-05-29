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Wahl getroffen

Bernardo Silva hat entschieden, in welcher Liga er künftig spielen will

Autor: | Publiziert: 29 Mai, 2026 17:20
Bernardo Silva hat entschieden, in welcher Liga er künftig spielen will

Bernardo Silva hat nach seinem Abgang bei Manchester City nach neun Jahren entschieden, in welcher Liga er nächste Saison spielen möchte.

Der Gang in die Wüste kommt für den 31-jährigen Portugiesen (noch) nicht infrage, auch wenn es schon seit längerer Zeit Interessenten beispielsweise aus Saudi-Arabien gibt. Bernardo Silva möchte laut Fabrizio Romano in der kommenden Spielzeit in der spanischen La Liga auflaufen.

Dies dürfte auch gelingen. Sowohl der FC Barcelona wie auch Atlético sollen bei Silvas Berater Jorge Mendes bereits mit Offerten vorstellig geworden sein. Eine Ablöse wird wegen des Ende Juni auslaufenden Vertrags des Spielmachers bei City nicht fällig. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Bislang kennt Silva trotz seines durchaus fortgeschrittenen Alters nur drei Klubs: Seinen Stammverein Benfica, der sich aus finanziellen Gründen nicht um ihn bemühen konnte, Monaco und Manchester City. Im Sommer kommt ein vierter hinzu.

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