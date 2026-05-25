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Zukunft weiterhin offen

Neuer Interessent für Barça-Stürmer Ansu Fati

Autor: | Publiziert: 25 Mai, 2026 11:18
Neuer Interessent für Barça-Stürmer Ansu Fati

Die Zukunft von Barça-Stürmer Ansu Fati ist weiterhin ungewiss. Sein Leih-Klub Monaco könnte ihn definitiv übernehmen. Eine Spur führt nun aber auch zu einem anderen spanischen Verein.

Gemäss «Sport» zeigt der FC Sevilla Interesse am 23-jährigen Angreifer. Ansu Fati soll Interesse zeigen, da er nach einem Jahr in Monaco angeblich gerne nach Spanien zurückkehren möchte. Sein aktueller Kontrakt in Barcelona läuft bis 2028. Monaco verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 11 Mio. Euro. Fati müsste einem permanenten Transfer ins Fürstentum allerdings explizit zustimmen.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Angreifer für Monaco 12 Tore in 30 Pflichtspielen.

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