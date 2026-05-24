Mendes will Mora wohl zu Real Madrid lotsen

Im Poker um Rodrigo Mora scheint Real Madrid aktuell die besten Karten zu haben. Laut «El Nacional» soll Star-Berater Jorge Mendes seinen Klienten lieber nach Madrid als zum FC Barcelona lotsen wollen. Der 19-Jährige gilt in Portugal längst als eines der grössten Talente des Landes.

Beim FC Porto spielte sich Mora mit starken Leistungen endgültig ins Rampenlicht und weckte damit das Interesse mehrerer europäischer Topklubs. Porto fordert dem Bericht zufolge rund 40 Millionen Euro für den Offensivspieler. Gleichzeitig existiert allerdings auch eine Ausstiegsklausel über 70 Millionen Euro im Vertrag des Portugiesen, der noch bis 2030 läuft.

In Madrid soll Mora intern als perfekter Baustein für die Zukunft gesehen werden. Besonders die Vorstellung, ihn gemeinsam mit Vinícius Júnior und Kylian Mbappé in einer Offensive aufzubauen, soll Verantwortliche begeistern. In der vergangenen Saison kam Mora auf starke zwölf Tore und vier Vorlagen in 40 Pflichtspielen – Zahlen, die seinen Marktwert weiter nach oben getrieben haben.