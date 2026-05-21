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Offensivspieler zögert noch

FC Barcelona denkt bei Fati offenbar wieder um

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 09:37
FC Barcelona denkt bei Fati offenbar wieder um

Eigentlich schien der Wechsel von Ansu Fati zu AS Monaco bereits auf der Zielgeraden zu sein. Doch nun könnte der Transfer plötzlich doch noch platzen. Laut «Mundo Deportivo» hat Fati einem permanenten Wechsel nach Monaco bislang noch nicht endgültig zugestimmt.

Hintergrund soll eine neue Entwicklung beim FC Barcelona sein. Demnach wurde dem Offensivspieler signalisiert, dass er im Sommer möglicherweise die Rolle von Marcus Rashford übernehmen könnte. Rashfords Zukunft bei Barça ist weiterhin ungeklärt, weshalb intern offenbar erneut über Fatis Perspektive nachgedacht wird.

Monaco hatte bereits die vereinbarte Kaufoption in Höhe von elf Millionen Euro aktiviert. Allerdings fehlt bislang weiterhin eine Einigung über das Gehalt des Spaniers. Genau deshalb soll Fati seine endgültige Entscheidung derzeit hinauszögern.

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