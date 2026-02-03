SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
George Ilenikhena

Al-Ittihad zahlt 33 Millionen für den Benzema-Nachfolger

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 13:06
Al-Ittihad zahlt 33 Millionen für den Benzema-Nachfolger

Der saudische Klub Al-Ittihad reagiert rasch auf den Abgang von Karim Benzema und nimmt für 33 Mio. Euro Ablöse einen neuen Stürmer unter Vertrag.

Die Saudis betätigen die Ankunft des 19-jährigen Nigerianers George Ilenikhena, der von der AS Monaco in die Saudi Pro League steuert. Er verfügt auch über den französischen Pass und wurde dort ausgebildet. Nun unterschreibt der Mittelstürmer einen Vertrag bis 2029.

Am Angreifer waren auch deutsche Klub wie Eintracht Frankfurt oder der VfB Stuttgart interessiert. Sein Weg führt ihn nun aber in die Wüste. Für Monaco hat er in dieser Saison in 20 Partien vier Treffer erzielt.

