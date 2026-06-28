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Grösstes Versprechen auf seiner Position

Tottenham nimmt Akliouche erneut ins Visier

Autor: | Publiziert: 28 Juni, 2026 11:42
Tottenham nimmt Akliouche erneut ins Visier

Tottenham Hotspur beschäftigt sich offenbar erneut mit einer Verpflichtung von Maghnes Akliouche. Laut «TeamTalk» haben die Spurs ihr Interesse am Offensivspieler der AS Monaco wieder intensiviert.

Der 23-Jährige gilt als heißer Verkaufskandidat und könnte den französischen Erstligisten in diesem Sommer verlassen. Bereits zuvor hatte Tottenham versucht, Akliouche zu verpflichten, nachdem sich Transfers von Morgan Gibbs-White und Eberechi Eze nicht realisieren liessen. Stattdessen entschieden sich die Londoner für Xavi Simons. Dennoch soll Trainer Roberto De Zerbi weiterhin auf der Suche nach einem weiteren kreativen Offensivspieler sein. Hintergrund sind die langfristige Unsicherheit um Dejan Kulusevski sowie die Erwartung, dass Xavi Simons bis mindestens 2027 nicht dauerhaft zur Verfügung stehen wird.

Tottenham ist im Werben um Akliouche allerdings nicht allein. Bereits vor einigen Wochen berichtete Football Insider, dass auch Liverpool, Manchester United und Newcastle United den französischen U21-Nationalspieler beobachten. Liverpool soll derzeit sogar die besten Chancen auf eine Verpflichtung besitzen, während Tottenham als einer der hartnäckigsten Verfolger gilt. Sollte Monaco den Flügelspieler tatsächlich auf den Markt bringen, dürfte sich ein intensiver Transferpoker zwischen mehreren Premier-League-Klubs entwickeln.

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