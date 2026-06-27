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PSG bekommt von WM-Star Zusage für einen Wechsel

Autor: | Publiziert: 27 Juni, 2026 16:27
PSG bekommt von WM-Star Zusage für einen Wechsel

Bei PSG ist ordentlich was los. Frankreichs Dauermeister hat sich offenbar die Zusage von einem WM-Star gesichert.

Paris Saint-Germain treibt die Kaderplanungen weiter voran. Nachdem der Wechsel von Gonçalo Ramos zu Milan eingefädelt wurde, machen sich die Pariser Entscheidungsträger wieder an die Zugangsseite. Und haben hierbei offenbar einen ersten Zwischenerfolg erzielen können.

Wie das Portal «Foot Mercato» berichtet, steht Maghnes Akliouche einem Wechsel zu PSG näher denn je. Demnach hat der Flügelstürmer des Ligakonkurrenten Monaco den Parisern sein «Ja»-Wort für einen Wechsel im Sommer gegeben. Akliouche soll ein Gespräch mit Trainer Luis Enrique überzeugt haben.

PSG wolle nun erst mal den Transfer von Kang-in Lee zu Atlético Madrid so schnell wie möglich abschliessen. Sobald dieser Fall erledigt ist, kann die Vereinsführung des Pariser Klubs ihre Bemühungen intensivieren, um die Verpflichtung von Akliouche unter Dach und Fach zu bringen.

Akliouche nimmt dieser Tage mit Frankreich an der WM teil und kam in der Gruppenphase auf einen Kurzeinsatz. Am Dienstag (23 Uhr) steht das Sechzehntelfinale gegen Schweden an.

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