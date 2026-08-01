Verhandlungen: PSG will den nächsten teuren Flügelstürmer

PSG steht dicht vor dem Transfer von Maghnes Akliouche, hat damit für die offensiven Flügel aber anscheinend noch nicht genug. Es laufen Verhandlungen bezüglich eines weiteren Aussenstürmers.

Der PSG-Wechsel von Maghnes Akliouche steht unmittelbar vor dem Abschluss, im Gegenzug fliesst eine Ablöse von 50 Millionen Euro an den Ligakonkurrenten Monaco. Die Pariser haben ihre Planungen auf den offensiven Flügeln aber offenbar noch nicht abgeschlossen.

Dem Fussballinfluencer Fabrizio Romano zufolge befindet sich PSG mit Ajax Amsterdam in Gesprächen bezüglich eines Transfers von Mika Godts. Die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs würden laufen und der 21-Jährige wolle nach Paris wechseln, nachdem er positive Gespräche mit Luis Campos geführt habe.

Dass Godts zu PSG wechseln will, ist im Poker um den jungen Belgier wohl ausschlaggebend. Denn der zweimalige Nationalspieler steht auch noch bei anderen Klubs auf dem Zettel. Für Ajax kommt Godts aktuell auf zwei Vorlagen in zwei Spielen zur Qualifikation für die Conference League.

Godts‘ Vertrag in Amsterdam läuft 2029 aus, Ajax befindet sich also in einer sehr guten Verhandlungsposition – und kann entsprechend den Preis diktieren. Und Godts wird für PSG nicht billig: momentan ist von einer Ablösespanne zwischen 60 und 75 Millionen Euro die Rede.