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PSG mischt sich im Rennen um Rodri ein

Autor: | Publiziert: 26 Juli, 2026 08:24
PSG mischt sich im Rennen um Rodri ein

Der spanische Weltmeister Rodri steht nur noch ein Jahr unter Vertrag bei Manchester City – und das weckt Begehrlichkeiten bei mehreren Topklubs. Paris Saint-Germain hat laut Berichten eine Anfrage bei City gestellt und prüft nun einen Transfer.

Der 30-Jährige gilt als Schlüsselmann im Mittelfeld, und die Franzosen sehen in ihm eine seltene Chance, einen erfahrenen Weltklasse-Spieler zu verpflichten. Real Madrid bleibt dennoch Favorit. Der Klub soll bereits persönliche Konditionen mit Rodri vereinbart haben, doch eine finale Entscheidung steht noch aus. Gleichzeitig wird auch Barças Interesse an dem Mittelfeldmann genannt.

City selbst will Rodri unbedingt halten, hat aber bisher keine Einigkeit in den Vertragsverhandlungen erzielt. Sollte sich keine Verlängerung ergeben, könnte Rodri nächsten Sommer ablösefrei wechseln – was das Interesse weiter anheizen dürfte.

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