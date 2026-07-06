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Unterschrift erfolgt

Monaco verpflichtet Filipe Luis als neuen Trainer

Autor: | Publiziert: 6 Juli, 2026 14:14
Monaco verpflichtet Filipe Luis als neuen Trainer

Die AS Monaco geht mit dem Brasilianer Filipe Luis als Trainer in die Zukunft.

Der 40-jährige Ex-Profi (u.a. Atlético Madrid) unterzeichnet im Fürstentum einen Vertrag bis 2028. Zuletzt war Filipe Luis in seiner Heimat für Flamengo aktiv, wo er aber trotz grossen Erfolgen im Frühling dieses Jahres den Abschied verkündete.

Nun folgt er in Monaco auf Sébastien Pocognoli. Zwischenzeitlich war Luis auch bei Bundesligist Bayer Leverkusen im Gespräch. Dort fiel die Wahl dann aber auf den Spanier Carles Martinez.

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