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Monaco verpflichtet Filipe Luis als neuen Trainer
Die AS Monaco geht mit dem Brasilianer Filipe Luis als Trainer in die Zukunft.
Der 40-jährige Ex-Profi (u.a. Atlético Madrid) unterzeichnet im Fürstentum einen Vertrag bis 2028. Zuletzt war Filipe Luis in seiner Heimat für Flamengo aktiv, wo er aber trotz grossen Erfolgen im Frühling dieses Jahres den Abschied verkündete.
Nun folgt er in Monaco auf Sébastien Pocognoli. Zwischenzeitlich war Luis auch bei Bundesligist Bayer Leverkusen im Gespräch. Dort fiel die Wahl dann aber auf den Spanier Carles Martinez.
Filipe Luís, nouvel entraîneur de l’AS Monaco 🇲🇨
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Filipe Luís au poste d’entraîneur, marquant le début d’un nouveau cycle.
Le technicien brésilien de 40 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le Club de la Principauté.
— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 6, 2026
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