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Balogun drängt auf Wechsel

Barcelona prüft Amerikaner als Lewandowski-Nachfolger

Autor: | Publiziert: 28 Juni, 2026 10:30
Barcelona prüft Amerikaner als Lewandowski-Nachfolger

Die Zukunft von Folarin Balogun könnte in diesem Sommer eines der spannendsten Themen auf dem Stürmermarkt werden. Nach Informationen von «CaughtOffside» hat der US-Nationalspieler seinem Verein AS Monaco mitgeteilt, dass er sich einer neuen Herausforderung stellen möchte.

Die Monegassen sollen für einen Verkauf eine Ablöse zwischen 50 und 55 Millionen Euro verlangen. Zu den Interessenten zählt offenbar auch der FC Barcelona. Die Katalanen beobachten Balogun bereits seit einiger Zeit und sehen ihn als möglichen langfristigen Nachfolger von Robert Lewandowski. Der 24-Jährige soll intern als spannendes Profil für die Zukunft gelten, auch wenn derzeit noch keine konkreten Verhandlungen bekannt sind.

Balogun überzeugte in der vergangenen Saison mit 13 Toren und fünf Vorlagen in 30 Pflichtspielen für Monaco. Bereits vor wenigen Tagen war berichtet worden, dass Barcelona den ehemaligen Arsenal-Stürmer intensiv analysiert. Daten der Analysefirma «SciSports» bescheinigen ihm sogar einen hohen «Club Fit» beim spanischen Meister. Neben Barcelona wurde Balogun zuletzt auch mit mehreren weiteren europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht.

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