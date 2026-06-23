Borussia Dortmund beobachtet die Situation um US-Star

Die Zukunft von Folarin Balogun könnte im Sommer eines der Themen in Dortmund werden. Der Angreifer von AS Monaco soll offen für eine neue Herausforderung sein und weckt laut Berichten das Interesse zahlreicher Vereine aus Europas Topligen.

Auch Borussia Dortmund wird in diesem Zusammenhang genannt. Aus Sicht des BVB ergibt die Personalie durchaus Sinn. Sollte Serhou Guirassy den Verein im Sommer verlassen, müsste Dortmund einen neuen Stammstürmer verpflichten. Die Einnahmen aus einem möglichen Guirassy-Verkauf könnten dabei einen grossen Teil der Finanzierung übernehmen. Balogun bringt mit 24 Jahren ein attraktives Profil mit. In der vergangenen Ligue-1-Saison erzielte der US-Nationalspieler 13 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor.

Für die Fussballnationalmannschaft der Vereinigten Staaten kommt er bereits auf 29 Länderspiele und elf Tore. Monaco befindet sich allerdings in einer starken Verhandlungsposition. Der Vertrag des Stürmers läuft noch bis 2028, weshalb die Monegassen keine Eile haben, den Spieler abzugeben. Laut «The Athletic» könnte eine Ablöse von rund 50 Millionen Euro erforderlich sein.

Für Balogun könnte insbesondere Dortmund interessant sein. Der Verein hat in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen, dass er talentierte Offensivspieler auf das nächste Level heben kann. Gerade nach einer starken Weltmeisterschaft könnte der US-Stürmer auf den nächsten Karriereschritt spekulieren.