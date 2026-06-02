Bayer Leverkusen hat bei den Bemühungen um Filipe Luis ein Lizenzproblem

Bayer Leverkusen zieht bei seinen Bemühungen um den brasilianischen Trainer Filipe Luis gegen Monaco aller Voraussicht nach den Kürzeren. Hauptgrund dafür ist eine fehlende Lizenz des 40-Jährigen.

Dieser verfügt aktuell lediglich über die CONMEBOL-Trainerlizenz – also jene des südamerikanischen Fussballverbands. Die UEFA Pro Lizenz, die in den europäischen Topligen zwingend ist, fehlt Filipe Luis hingegen, wie «Sky» berichtet. Leverkusen hat sich bei der UEFA erkundigt, um eine Lösung zu finden, damit der Ex-Profi bei Bayer an der Seitenlinie stehen kann.

Luis hatte aber offenbar keine Lust zu warten, zumal es konkrete Bemühungen von Monaco gab: Der Ligue 1-Klub ist bereit, für jedes Spiel eine Busse von 25’000 Euro zu zahlen, falls dies notwendig ist, bis eine Lösung gefunden wird. Nach drei Jahren Cheftrainertätigkeit würde die CONMEBOL-Lizenz gemäss Regularien automatisch auch als UEFA Pro Lizenz anerkannt werden. Luis hat den brasilianischen Klub Flamengo in der Vergangenheit während anderthalb Jahren gecoacht.

Letztlich wird Leverkusen wegen dieser Angelegenheit bei Luis wohl leer ausgehen.