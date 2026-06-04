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Wegen Barça-Forderungen

Der permanente Wechsel von Ansu Fati zu Monaco wackelt

Autor: | Publiziert: 4 Juni, 2026 17:33
Der permanente Wechsel von Ansu Fati zu Monaco wackelt

Die AS Monaco wollte die Barça-Leihgabe Ansu Fati in diesem Sommer eigentlich fest übernehmen. Nun gibt es aber Probleme.

Dank einer Kaufoption in Höhe von 11 Mio. Euro könnte der 23-jährige Angreifer permanent zu den Monegassen wechseln. Der Deal wackelt nun allerdings, wie der Barça-nahe Journalist Gabriel Sans berichtet. Demnach beharren die Katalanen auf einer Rückkaufoption oder einer hohen Weiterverkaufsbeteiligung. Dagegen sträubt sich Monaco offenbar. Zurzeit ist unklar, wo es mit Fati in der kommenden Spielzeit weitergeht.

Dessen Vertrag in Barcelona läuft bis 2028. Die Leihsaison in der Ligue 1 verlief erfolgreich: Fati gelangen in 25 Ligaspielen elf Treffer. Bislang scheint es zwar nicht, dass Barcelona in der kommenden Spielzeit mit ihm plant, aber die Zukunft des Stürmers ist gerade ziemlich ungewiss.

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