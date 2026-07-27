Nächste Wende bei geplantem Ajax-Wechsel von Marc-André ter Stegen

Eigentlich schien Barça-Goalie Marc-André ter Stegen bereits mehrfach auf dem Weg zu Ajax Amsterdam. Die geplante Leihe ist nun aber erneut ins Stocken geraten.

Grund dafür sind laut «Mundo Deportivo» steuerliche Fragen rund um das Salär von ter Stegen, das zum Teil von Ajax und zum Teil weiterhin von Barça gezahlt würde. Angeblich sollten die Niederländer nur rund zehn Prozent übernehmen. Noch immer ist aber nicht alles geklärt.

Am 34-jährigen Torhüter liegt es nicht: Er hat dem Wechsel zu Ajax bereits vor längerer Zeit zugestimmt. Geplant wäre eine einjährige Leihe. Eigentlich sollte ter Stegen bereits am Montag zum Medizincheck in die Niederlande reisen. Nun kommt es aber zu weiteren Verzögerungen. Ter Stegen steht nun doch im Kader für das Trainingslager von Barcelona in England.