SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Freigabe mündlich zugesagt

Julián Álvarez wartet weiter auf Barcelona-Wechsel

Autor: | Publiziert: 30 Juli, 2026 14:49
Julián Álvarez wartet weiter auf Barcelona-Wechsel

Julián Álvarez hat sich gegen eine Rückkehr in die englische Premier League entschieden und hofft weiterhin auf einen Wechsel zum FC Barcelona. Der argentinische Stürmer von Atlético Madrid steht seit längerem im Fokus der Katalanen.

Laut «Team Talk» bevorzugt Álvarez einen Wechsel nach Katalonien und hat bereits persönliche Bedingungen mit dem FC Barcelona vereinbart. Klubpräsident Joan Laporta hat jedoch eine Deadline gesetzt: Sollte bis zum 10. August keine Einigung erzielt werden, wird Barcelona alternative Ziele verfolgen.

Atlético Madrid ist derzeit nicht bereit, weitere Gespräche über einen Transfer zu führen. Der Klub bereitet sich auf die Rückkehr von Álvarez zum Training vor und ist überzeugt, dass er weiterhin ein wichtiger Teil ihres sportlichen Projekts sein wird.

«Mundo Deportivo» berichtet, dass eine neue Saison unter Trainer Diego Simeone das wahrscheinlichste Szenario darstellt. Das Umfeld von Álvarez rät ihm nun, sich zügig zu entschuldigen, um die Spannungen zu reduzieren, die durch seine öffentlichen Äusserungen während der WM 2026 entstanden sind. Dies soll einige verärgerte Atlético-Fans besänftigen, die nach den öffentlichen Wechselwunsch-Äusserungen ihres Stürmers verstimmt waren.

Der FC Barcelona hat bereits 100 Millionen Euro für Álvarez geboten und will diese Grenze nicht überschreiten. Die sportliche Führung des Klubs ist sich der Unzufriedenheit des Angreifers bei Atlético bewusst und hofft, dass der Spieler vor dem 10. August weitere Schritte unternimmt.

Álvarez besteht darauf, dass Atlético-CEO Miguel Ángel Gil Marín ihm im Februar versprochen habe, ihn gehen zu lassen. In Gesprächen mit Joan Laporta über Julián hat der Atlético-Verantwortliche dies jedoch bestritten.

Mehr Dazu
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wie einst Colleen Rooney

Hansi Flick hat Kabinen-Maulwurf mit einem Trick überführt
Auch in Spanien

Marc-André ter Stegen hat seinen neuen Klub gefunden
"Jeder würde ihn gerne haben"

Girona-Coach macht Werbung für ter Stegen-Transfer
Mamadou Mbacke

Der FC Basel hat einen Verteidiger des grossen FC Barcelona auf dem Schirm
Mehr entdecken
Freigabe mündlich zugesagt

Julián Álvarez wartet weiter auf Barcelona-Wechsel

30.07.2026 - 14:49
Bournemouth blockt ab

Barcelona stellt Kroupi-Verhandlungen ein

29.07.2026 - 15:12
Noch immer keine Klarheit

Nächste Wende bei geplantem Ajax-Wechsel von Marc-André ter Stegen

27.07.2026 - 11:53
Gilt als besonders interessante Option

Manchester City prüft Bernal als Rodri-Alternative

26.07.2026 - 09:40
Barcelona verfolgt Situation ganz genau

Kane vor Vertragsverlängerung – oder doch Spanien?

26.07.2026 - 07:32
Spieler will unbedingt weg

Laporte-Anfrage kommt in Barcelona nicht an

26.07.2026 - 06:17
ManCity will Weltmeister halten

PSG mischt im Rodri-Poker mit – auch Barça meldet sich

25.07.2026 - 16:42
Wichtiger Schritt für Gunners

Arsenal trifft sich mit Umfeld von Barça-Wunschspieler Julián Alvarez

25.07.2026 - 10:28
Bei neuem Klub

Marc-André ter Stegen ist zum Medizintest angemeldet

24.07.2026 - 15:33
Band gerissen

Barça verkündet die Diagnose bei Frenkie de Jong

23.07.2026 - 18:39