SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Offizielle Bekanntgabe ab 13 Uhr

DFB enthüllt erste WM-Fahrer auf Instagram

Autor: | Publiziert: 21 Mai, 2026 09:10
DFB enthüllt erste WM-Fahrer auf Instagram

Noch vor der offiziellen Kaderbekanntgabe von Julian Nagelsmann hat der Deutscher Fussball-Bund bereits die ersten WM-Fahrer veröffentlicht. Den Anfang machte Joshua Kimmich, für dessen Nominierung der DFB am Donnerstagmorgen ein persönliches Video veröffentlichte.

Darin kamen unter anderem ein Kindheitsfreund des Bayern-Stars, seine Ehefrau sowie Nagelsmann selbst zu Wort. Auch der Bundestrainer richtete dabei emotionale Worte an Kimmich – und sprach bereits offen vom möglichen grossen Ziel: „Ich bin sehr froh, dass du mein Leader auf dem Feld bist. Führ die Mannschaft voran, idealerweise zum WM-Titel. Bleib, wie du bist, gib Vollgas. Herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch. Ich drücke dir die Daumen.“

Kurz darauf folgten weitere Bestätigungen: Auch Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz und Jamal Musiala stehen offiziell im deutschen WM-Kader. Spätestens um 13 Uhr wird Nagelsmann den vollständigen Kader auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main offiziell präsentieren.

Mehr Dazu
Urbig dabei

Julian Nagelsmann sorgt für Torhüter-Hammer beim DFB-Team
Abwerbeversuche

Trainer-Hammer im Anflug? ManUtd visiert Coup mit Julian Nagelsmann an
Thema Premier League

Unerwartetes Gerücht um DFB-Coach Julian Nagelsmann
Klarheit im Abwehrzentrale

Julian Nagelsmann hat bereits 5 Fixstarter gegen die Schweizer Nati bestimmt
Klarheit

Deutschland oder Österreich? Paul Wanner hat sich entschieden
Mehr entdecken
Deutscher WM-Kader steht

Neuer kehrt zurück und wird Deutschlands Nummer eins

21.05.2026 - 13:26
Offizielle Bekanntgabe ab 13 Uhr

DFB enthüllt erste WM-Fahrer auf Instagram

21.05.2026 - 09:10
Beier offenbar mit zur WM

Nächster BVB-Star für die deutsche Nationalmannschaft nominiert

20.05.2026 - 17:55
Trotz Double-Saison

Nagelsmann verzichtet offenbar auf Star von Inter Mailand

20.05.2026 - 10:16
Neuer vor Comeback

Entscheidung gefallen: Baumann verliert Platz als Nummer eins

19.05.2026 - 08:58
Nagelsmann spricht

Manuel Neuer-Comeback zur WM sehr wahrscheinlich

17.05.2026 - 09:03
Eher unwahrscheinlich

Jogi Löw plant keine baldige Rückkehr auf die Trainerbank

11.05.2026 - 15:05
WM nicht in Gefahr

Erleichterung: Kai Havertz ist nicht schwer verletzt

29.04.2026 - 09:31
Erst am 21. Mai

Julian Nagelsmann verkündet den WM-Kader später und nennt den Grund

28.04.2026 - 14:50
DFB-Direktor spricht Klartext

Rudi Völler reagiert auf Premier League-Interesse an Julian Nagelsmann

23.04.2026 - 09:59