DFB enthüllt erste WM-Fahrer auf Instagram

Noch vor der offiziellen Kaderbekanntgabe von Julian Nagelsmann hat der Deutscher Fussball-Bund bereits die ersten WM-Fahrer veröffentlicht. Den Anfang machte Joshua Kimmich, für dessen Nominierung der DFB am Donnerstagmorgen ein persönliches Video veröffentlichte.

Darin kamen unter anderem ein Kindheitsfreund des Bayern-Stars, seine Ehefrau sowie Nagelsmann selbst zu Wort. Auch der Bundestrainer richtete dabei emotionale Worte an Kimmich – und sprach bereits offen vom möglichen grossen Ziel: „Ich bin sehr froh, dass du mein Leader auf dem Feld bist. Führ die Mannschaft voran, idealerweise zum WM-Titel. Bleib, wie du bist, gib Vollgas. Herausragend guter Spieler, herausragend guter Mensch. Ich drücke dir die Daumen.“

Kurz darauf folgten weitere Bestätigungen: Auch Deniz Undav, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz und Jamal Musiala stehen offiziell im deutschen WM-Kader. Spätestens um 13 Uhr wird Nagelsmann den vollständigen Kader auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main offiziell präsentieren.