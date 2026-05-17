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Nagelsmann spricht

Manuel Neuer-Comeback zur WM sehr wahrscheinlich

Autor: | Publiziert: 17 Mai, 2026 09:03
Manuel Neuer-Comeback zur WM sehr wahrscheinlich

Die Diskussion um eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Nationalmannschaft nimmt weiter Fahrt auf. Nachdem zuletzt Berichte über ein mögliches DFB-Comeback des Bayern-Keepers zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko kursierten, hat sich nun auch Bundestrainer Julian Nagelsmann erstmals öffentlich dazu geäussert.

Im „Aktuellen Sportstudio“ betonte Nagelsmann, dass bislang noch kein persönliches Gespräch mit Neuer stattgefunden habe. Der Bundestrainer stellte klar, dass er Spieler grundsätzlich zuerst selbst informiert und sich nicht von öffentlichen Diskussionen treiben lasse. Zuvor hatte «Sky Sport Deutschland» berichtet, dass bereits eine Einigung zwischen Nagelsmann, Rudi Völler und Neuer über eine Rückkehr als klare Nummer eins erzielt worden sei.

Offiziell bestätigt wurde dies bislang jedoch weder vom Deutscher Fußball-Bund noch vom Management des Torhüters. Aktuell gilt weiterhin Oliver Baumann als erster Kandidat für den Platz im DFB-Tor, nachdem Marc-André ter Stegen verletzungsbedingt ausfällt.

Zusätzlich sorgt Neuers Gesundheitszustand derzeit für Fragezeichen. Beim Saisonfinale des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln musste der 40-Jährige angeschlagen ausgewechselt werden. Laut «Bild» wurde noch am Abend eine MRT-Untersuchung durchgeführt. Die Blessur an der Wade soll allerdings nicht schwerwiegend sein.

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