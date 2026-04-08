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Für die WM

Manuel Neuer reagiert rasch auf Rufe für Comeback im DFB-Tor

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 09:16
Manuel Neuer reagiert rasch auf Rufe für Comeback im DFB-Tor

Nach der Glanzvorstellung von Manuel Neuer im Hinspiel des Champions League-Halbfinals zwischen Real Madrid und dem FC Bayern (1:2) ist für Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus klar, dass der 40-jährige unbedingt zurück ins Tor der deutschen Nationalmannschaft muss. Der Angesprochene sieht dies anders.

Neuer hat die Münchner gegen Real mit mehreren starken Paraden und Abwehraktionen vor weiteren Gegentreffern bewahrt und wurde am Dienstagabend folgerichtig auch zum Man of the Match gekürt. Dies führt insbesondere in seiner Heimat zu vielen Reaktionen. Einmal mehr wird er (wieder) zu einem Comeback im DFB-Tor aufgefordert. Unter anderem von TV-Experte und Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus. «Dieser Neuer ist Weltklasse, gehört in die Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass Nagelsmann das Spiel sieht», sagt der 65-Jährige gegenüber «Sky Austria».

Neuer war nach der EM 2024 zurückgetreten. Seither gab es zwischen ihm und Nagelsmann offenbar keinen Austausch mehr. Der Bayern-Goalie erteilt einem DFB-Comeback unmittelbar nach Schlusspfiff in Madrid eine ziemlich klare Absage. «Wir brauchen das Thema überhaupt nicht aufzumachen», sagt er in der Mixed Zone gegenüber Reportern.

Vielmehr stellt sich die Frage, ob der 40-Jährige seine Karriere über die aktuelle Spielzeit hinaus fortsetzt. Diese Frage ist nach wie vor ungeklärt. Neuer entscheidet selbst darüber, ob er noch einmal einen neuen Vertrag unterzeichnet. Sein Verein hat diesen längst offeriert.

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