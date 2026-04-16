Ehefrau von Julian Nagelsmann riet diesem zu Anruf bei Deniz Undav

Julian Nagelsmann hatte nach dem Testspiel-Sieg gegen Ghana die Fitness bzw. Widerstandsfähigkeit von Stuttgarts Stürmer Deniz Undav infrage gestellt. Mit etwas Abstand erklärt der Bundestrainer nun, dass seine Aussagen unglücklich waren. Ehefrau Lena Wurzenberger hatte ihm dies offenbar auch mitgeteilt.

Nagelsmann krebst zurück und erklärt in der Talkreihe «Bestbesetzung» auf «Magenta TV» jetzt: «Es war ein unnötiger Satz, für den ich mich auch direkt am nächsten Tag bei Deniz entschuldigt habe. Das hat er Gott sei Dank angenommen und es ist auch alles in bester Ordnung zwischen uns.» Undav hatte bereits kurz nach dem Testspiel erklärt, dass von seiner Seite her alles okay ist. Das Gespräch zwischen den beiden hat offenbar sämtliche allfälligen Probleme aus dem Weg geräumt.

Die Aussage, die die Diskussionen überhaupt erst entfachte hatte, bezog sich auf den 2:1-Siegtreffer von Undav gegen Ghana. In jener Partie wurde der Stuttgart-Stürmer zur Pause eingewechselt und traf in der Schlussphase. Nagelsmann sagte hinterher: «Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiss ich nicht, ob er ihn so reinmacht. Es war schon ein langer Schritt, der nach 70 Minuten – auch im Hinblick auf den Sommer bei 42 Grad – für ihn schwierig sein kann.»

Undav ist für Nagelsmann wichtig

Deutsche Medien interpretierten diese Aussage so, dass Undav in den Planungen des Nationaltrainers wohl keine wichtige Rolle spielen würde. Dem ist aber überhaupt nicht so, wie der Coach nun erklärt: «Ich habe mich in dem Moment einfach ein bisschen triggern lassen von sehr vielen Nachfragen zu ein und demselben Thema. Es war nicht richtig und war auch in der Schärfe für die Öffentlichkeit viel zu forsch. Und da habe ich gesagt: ‚War blöd von mir, tut mir leid'».

Tatsächlich forderten viele Medien und teilweise auch Fans den formstarken Undav fix in der Startelf. Nagelsmann verzichtete vorderhand darauf. Für die WM kann der Angreifer aber angesichts der nun getätigten Äusserungen durchaus eine wichtige Rolle spielen.

Ehefrau hatte Rat parat

Nagelsmann diskutierte die Personalie auch mit seiner Ehefrau Lena Wurzenberger: «Sie ist ein Mensch, der mich super reflektiert, der mir natürlich auch ins Gesicht sagt, wenn irgendwas nicht gut war. Beispiel Deniz Undav. Ich habe ihr gesagt, ich werde ihn anrufen, und dann hat sie gesagt: Ja, das rate ich dir auch. So kann man es zusammenfassen.»

Die Rolle von Undav im DFB-Team war bislang jene des Jokers. Nagelsmann schliesst nicht aus, dass sich dies im Hinblick auf die WM ändern kann: «Im März war der Stand, dass er Herausforderer ist und dass er als Joker eine gute Rolle spielen kann. Das hat er getan. An dieser Rolle kann sich immer auch etwas ändern. Aber das betrifft nicht nur Deniz, sondern alle Spieler.»