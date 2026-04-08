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Caspar Jander

Stuttgart will für die Nachfolge von Angelo Stiller einen Southampton-Profi

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 15:36
Stuttgart will für die Nachfolge von Angelo Stiller einen Southampton-Profi

Der VfB Stuttgart könnte seinen Mittelfeldspieler Angelo Stiller schon in Kürze an einen anderen Klub verlieren. Der designierte Nachfolger steht bereits fest und heisst Caspar Jander.

Der 23-jährige Spielmacher lief in seiner Jugend zunächst für Borussia Dortmund auf, wechselte dann aber nach Schalke, wo er die meisten Jahre verbracht hat. Später stiess er zum MSV Duisburg und schliesslich zum 1. FC Nürnberg, wo er sich in der 2. Bundesliga durchsetzen konnte. Der englische Championship-Verein FC Southampton hat in der vergangenen Saison für seine Dienste 12 Mio. Euro gezahlt. Nun könnte bei Jander schon bald eine Rückkehr nach Deutschland anstehen, wie die «Bild» berichtet.

Der Mittelfeldstratege hat sich auf der Insel auf Anhieb durchgesetzt und ist als Sechser meist gesetzt. Am vergangenen Wochenende warf er mit seiner Mannschaft im FA Cup sogar Premier League-Tabellenführer Arsenal raus.

Im Sommer könnte Jander rund 25 Mio. Euro kosten. Bei Stuttgart ist er der absolute Wunschkandidat für die Stiller-Nachfolge. Dieser wiederum könnte ab einer Summe von 50 Mio. Euro wechseln.

Ebenfalls zu Stuttgart stossen wird wohl Grischa Prömel, der sich für einen Abgang bei Hoffenheim entschieden hat. Der 31-Jährige wechselt ablösefrei, da sein Vertrag bei der TSG Ende Juni ausläuft.

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