Brobbey spielt sich ins Schaufenster weiterer Topklubs

Die starken Auftritte von Brian Brobbey bei der WM 2026 bleiben in Europa nicht unbemerkt. Mehrere Vereine beobachten die Entwicklung des niederländischen Nationalspielers genau. Zu den Interessenten sollen unter anderem Atlético Madrid, Juventus und der VfB Stuttgart gehören.

Auch aus der Premier League gibt es offenbar zahlreiche Bewunderer. Genannt werden unter anderem Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur und Aston Villa. Konkrete Angebote sollen bislang allerdings nicht vorliegen. Die Vereine verfolgen zunächst weiter seine Leistungen bei der Weltmeisterschaft. Ein Transfer dürfte ohnehin schwierig werden.

Sunderland hat intern offenbar bereits klargemacht, dass Brobbey nicht zum Verkauf steht. Nach der Qualifikation für die Europa League wollen die Black Cats ihre wichtigsten Leistungsträger halten und den Kader nicht schwächen. Zudem befindet sich Sunderland in einer komfortablen Situation. Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2029, wodurch kein Verkaufsdruck besteht.

Sportlich verlief die vergangene Premier-League-Saison solide, wenn auch nicht spektakulär. In 31 Ligaspielen erzielte Brobbey sieben Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor. Für die Niederländische Fußballnationalmannschaft kommt der 24-Jährige bislang auf 14 Länderspiele und drei Tore.