Leon Goretzka wird für Januar-Wechsel von spanischem Klub kontaktiert

Mittelfeldspieler Leon Goretzka spielt beim FC Bayern nicht mehr die erste Geige, auch wenn er weiterhin regelmässig zu Einsätzen gelangt. Ein spanischer Klub könnte nun versuchen, den 30-Jährigen bereits im Winter zu verpflichten.

Laut «Marca» hat sich Atlético bei den Bayern bereits nach dem Nationalspieler erkundigt. Die Rojiblancos können sich einen Wintertransfer des Spielmachers demnach gut vorstellen. Die berechtigte Frage lautet jedoch, ob sich Goretzka dies auch vorstellen könnte. Bislang lehnte er einen vorzeitigen Abgang aus München stets ab.

Nun könnte sich jedoch abzeichnen, dass er keinen neuen Vertrag mehr erhält und im Sommer gehen muss. Von Vereinsseite her würde man ihm auch für einen Wechsel bereits im Januar wohl keine Steine in den Weg legen. Mit Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof stehen im eigenen Kader zwei junge Spieler zur Verfügung, die seine Rolle teilweise schon jetzt übernehmen.