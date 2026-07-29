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Neuer Kontrakt

Dieses Angebot macht der FC Bayern Harry Kane für eine Verlängerung

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 10:08
Dieses Angebot macht der FC Bayern Harry Kane für eine Verlängerung

Der FC Bayern möchte den nur noch bis Juni 2027 gültigen Kontrakt mit Torjäger Harry Kane vorzeitig verlängern. Nachdem der 33-jährige Engländer sämtliche Vertragsgespräche bewusst auf die Zeit nach der WM verschoben hatte, beginnt der Poker nun.

Die Personalie geniesst bei den Bayern-Bossen höchste Priorität. Laut «Sport Bild» sitzt beim deutschen Rekordmeister deshalb nicht nur Sportvorstand Max Eberl am Verhandlungstisch, sondern auch CEO Jan-Christian Dreesen, der bereits bei der Verpflichtung von Kane im Sommer 2023 massgeblich beteiligt war. Auf Spielerseite beteiligen sich Vater Pat und Bruder Charlie als Berater.

Kane ist mit einem geschätzten Jahressalär von rund 25 Millionen Euro bereits Topverdiener des deutschen Rekordmeisters. Dabei soll es auch bleiben: Im Gegensatz zu anderen Profis über 30 Jahren, die teilweise Gehaltskürzungen in Kauf nehmen mussten, ist eine solche bei Kane nicht vorgesehen. Der Stürmer dürfte ungefähr bei den aktuellen Bezügen bleiben.

Wichtiger scheint fast die Vertragslänge. Die Bayern werden ein Arbeitspapier vorlegen, das mindestens bis 2029 läuft. Kane könnte hingegen auf ein solches mit Gültigkeit bis 2030 pochen.

Grundsätzlich gehen beide Seiten positiv in die Gespräche. Kane fühlt sich mit seiner Familie in München sehr wohl. Mit dem FC Barcelona und Al-Hilal gibt es zwar teilweise hochkarätige und finanziell potente Interessenten. Erster Ansprechpartner des Topspielers bleibt aber der FC Bayern.

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