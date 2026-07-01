Bayern gegen Stuttgart
Das Bundesliga-Eröffnungsspiel steht fest
Die neue Bundesliga-Saison beginnt so, wie der DFB-Pokal in der vergangenen Spielzeit endete.
Doublegewinner FC Bayern trifft zu Hause auf den VfB Stuttgart, wie die Bundesliga am Mittwoch bekanntgibt. Die neue Saison wird am 28. August in der Münchner Allianz Arena eröffnet.
Einmal mehr gehen die Bayern als grosse Favoriten in die neue Saison. Stuttgart hat die vergangene Spielzeit auf dem vierten Platz abgeschlossen.
Die Bundesliga City Challenge ist beendet ✔️
Der @FCBayern eröffnet mit einem Heimspiel gegen den @VfB die Bundesliga-Saison 2026/27 ⤵#CityChallenge #Spielplan2026 #Bundesliga #2Bundesliga pic.twitter.com/MTtUIBnzyp
— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) July 1, 2026
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