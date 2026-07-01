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Bayern gegen Stuttgart

Das Bundesliga-Eröffnungsspiel steht fest

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 17:19
Das Bundesliga-Eröffnungsspiel steht fest

Die neue Bundesliga-Saison beginnt so, wie der DFB-Pokal in der vergangenen Spielzeit endete.

Doublegewinner FC Bayern trifft zu Hause auf den VfB Stuttgart, wie die Bundesliga am Mittwoch bekanntgibt. Die neue Saison wird am 28. August in der Münchner Allianz Arena eröffnet.

Einmal mehr gehen die Bayern als grosse Favoriten in die neue Saison. Stuttgart hat die vergangene Spielzeit auf dem vierten Platz abgeschlossen.

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