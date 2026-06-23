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Konkurrenz aus Europa

VfB Stuttgart beobachtet Kees Smit

Autor: | Publiziert: 23 Juni, 2026 13:36
VfB Stuttgart beobachtet Kees Smit

Der VfB Stuttgart beschäftigt sich mit einer Verpflichtung von Kees Smit. Der 20-jährige Mittelfeldspieler von AZ Alkmaar gilt als eines der spannendsten Talente des niederländischen Fußballs und hat mit seinen Leistungen zahlreiche Topklubs auf sich aufmerksam gemacht.

Für Stuttgart dürfte ein Transfer allerdings alles andere als einfach werden. Neben dem VfB sollen auch RB Leipzig und AS Monaco Interesse zeigen. Besonders stark wird jedoch das Interesse aus England eingeschätzt. Newcastle United soll derzeit sogar als Favorit im Rennen gelten. Darüber hinaus werden auch Tottenham Hotspur, Chelsea und Liverpool mit dem niederländischen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Selbst Real Madrid und FC Barcelona sollen bereits Informationen über den Spieler eingeholt haben.

Im Februar wurde sogar über ein Angebot von rund 50 Millionen Euro aus Madrid berichtet. AZ Alkmaar sitzt jedoch am längeren Hebel. Smit steht noch bis 2028 unter Vertrag und die Niederländer sollen eine Ablöse von etwa 60 Millionen Euro fordern. Trotz seines jungen Alters besitzt der Mittelfeldspieler bereits einen Einsatz für die niederländische Nationalmannschaft. In der vergangenen Eredivisie-Saison kam er auf drei Tore und drei Vorlagen in 26 Ligaspielen.
Der Spieler selbst soll einem Wechsel grundsätzlich offen gegenüberstehen, gleichzeitig aber keinen überstürzten Schritt machen wollen.

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