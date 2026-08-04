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Kein Abgang

Ermedin Demirovic liefert Bekenntnis zum VfB Stuttgart

Autor: | Publiziert: 4 August, 2026 15:48
Ermedin Demirovic liefert Bekenntnis zum VfB Stuttgart

Der bosnische Angreifer Ermedin Demirovic wird den VfB Stuttgart in dieser Transferperiode definitiv nicht verlassen.

Der WM-Teilnehmer sieht seine Zukunft ganz klar bei den Schwaben, wie er nun unmissverständlich kundtut. «Ein Abgang war für mich kein Thema. Ich habe die Gerüchte im Urlaub mitbekommen, aber immer gesagt, dass ich beim VfB bleiben will. Ich harmoniere sehr gut mit dem Trainer. Da hat sich in meinem Kopf nichts verändert», sagt Demirovic der «Bild».

Der 28-Jährige steht beim VfB noch bis 2028 unter Vertrag. Zuletzt wurde er gleich mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht, darunter Juventus, Leeds United und Fenerbahçe. Es wurde auch behauptet, dass Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeness einem Abgang des Angreifers offen gegenüberstehe. Dem widersprach der Trainer aber vehement.

Somit ist für die neue Spielzeit alles geklärt: Demirovic will seine Tore weiterhin für Stuttgart schiessen.

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