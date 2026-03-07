Luca Jaquez rettet in höchster Not, Fabian Rieder liefert Assist

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Schweizer Legionäre

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 März, 2026 17:53
Am Samstag waren wieder einige Schweizer Legionäre im Einsatz. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu deren Darbietungen.

Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf): Siegte mit seiner Mannschaft am Samstagvormittag auswärts gegen Nürnberg mit 1:0. Es war der erste Auswärtssieg seit September vergangenen Jahres. Cedric Itten blieb als bester Torschütze der Fortuna ohne Treffer, war vorne allerdings als Zielspieler sehr wichtig.

Johan Manzambi, Bruno Ogbus (SC Freiburg): Die beiden Schweizer standen im Heimspiel gegen Leverkusen in der Startelf. Manzambi initiierte das 1:0 seiner Farben, nach einer Stunde fehlten ihm Zentimeter für ein Tor. Ogbus hatte etwas Glück, als er einen hohen Ball unterschätzte. Das Spiel ging mit 3:3 zu Ende, bei Leverkusen sass Jonas Omlin auf der Bank.

Miro Muheim (Hamburger SV): Siegte mit 2:1 auswärts gegen Wolfsburg. Miro Muheim trennte nach einer Viertelstunde einen Gegenspieler mit einer Monstergrätsche vom Ball. Wenige Minuten später wartete er mit einer starken Freistossflanke auf.

Mainz – Stuttgart 2:2 (1:0)

Der Schweizer Trainer Urs Fischer setzte bei dieser Partie von Anfang an auf seinen Captain Silvan Widmer, der nach einer halben Stunde einen eigenen Treffer durch ein Foul am Goalie verhinderte. Luca Jaquez klärte schon nach 20 Minuten in höchster Not. Der Stuttgarter Verteidiger verhinderte noch im allerletzten Moment durch eine Grätsche ein Gegentor.

Fabian Rieder (FC Augsburg): Nach drei Siegen in Folge mussten Fabian Rieder und seine Mitspieler mal wieder eine Niederlage hinnehmen – das Auswärtsspiel gegen Leipzig ging spät mit 1:2 verloren. Rieder lieferte immerhin seine vierte Torvorlage in dieser Saison, als er nach 39 Minuten einen Ball erfolgreich querlegte.

Albian Hajdari, Leon Avdullahu (TSG Hoffenheim): Die gute Nachricht zuerst – beide Schweizer Legionäre standen am Samstag in der Startelf. Und die zweite hinterher ist, dass Hoffenheim sein Auswärtsspiel gegen Heidenheim klar mit 4:2 gewann. Avdullahu zog in der 49. Minute auf den Kasten ab, der Goalie liess nur abprallen – im Anschluss fiel ein Tor für Hoffenheim.

